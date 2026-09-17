Близько сорока чеських законодавців закликали не визнавати результатів виборів до Державної думи рф, які відбудуться з п’ятниці по неділю, зокрема на окупованих територіях України, передає УНН із посиланням на “Радіо Прага”.

За їхніми словами, російські вибори не мають нічого спільного із вільним та чесним голосуванням, а тому повністю позбавлені законності. Під зверненням, ініційованим групою “Друзі вільної Росії”, підписалися, зокрема, громадянський демократ і колишній прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, колишній міністр оборони Яна Чорнохова (Громадянська демократична партія), депутати Ольга Ріхтерова (Піратська партія) та християнський демократ Ян Бартошек, сенатор Давид Смоляк (партія STAN/”Старости та незалежні”), а також депутат Європарламенту Вероніка Вреціонова (Громадянська демократична партія).

Група різко критикувала проведення голосування на окупованих росією територіях України, включаючи Крим, Севастополь, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Автори звернення також вказали на недопуск та скасування реєстрації кандидатів та списків від російської опозиції та на репресії проти незалежних спостерігачів, журналістів та громадянського суспільства. У зв’язку з цим вони закликали міжнародне співтовариство – насамперед Європейський Союз та уряди держав, що до нього входять – оголосити голосування на окупованих територіях недійсним, відмовитися від визнання його результатів та запровадити нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації або легітимізації цих виборів.

У ході триденного голосування, яке розпочнеться у п’ятницю, російські виборці оберуть 450 депутатів Державної думи рф. Водночас у багатьох регіонах відбудуться вибори до законодавчих зборів та органів місцевого самоврядування.