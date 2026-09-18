Ворог атакував торговельний центр у Запоріжжі, виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

-Важке завершення дня для Запоріжжя. Більше немає зручного вибору улюблених продуктів в улюбленому місці. Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молоді, яка тусувалася.

В масштабах мікрорайону – трагедія. З огляду на цінності нації – невдала спроба ворога нас розхитати. Купимо на ринках. З рук. Чи в інтернеті. Проте матимемо згодом власну ціну за кожний грам. Не здамося. Витримаємо.