Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок наших виробників: є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. «Шахед» був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність!

Говорили також про наші подальші військові операції, нашу далекобійність. Вдячний Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення операцій. Разом з Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії.

Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури – довгостроково й надійно. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному нашому підрозділу за влучність!