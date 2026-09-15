Державна екологічна інспекція розрахувала понад 8,5 млн грн збитків від ударів по портовій інфраструктурі Миколаївщини.

У липні та серпні 2026 року російські атаки неодноразово спричиняли пожежі на об’єктах портової інфраструктури Миколаївщини. Вогонь охоплював судна, будівлі та допоміжні припортові об’єкти, горіли суха рослинність і паливно-мастильні матеріали.

За результатами обстежень та опрацювання оперативних зведень ДСНС інспекція виконала 22 розрахунки збитків, завданих атмосферному повітрю внаслідок цих пожеж.

Загальна площа горіння суден, будівель та інших припортових об’єктів склала 2120 кв. м. На окремих ділянках також горіла суха рослинність площею 1 га та 1 тонна паливно-мастильних матеріалів.

Унаслідок пожеж в атмосферу потрапило близько 186 тонн забруднюючих речовин, з них 184,5 тонни — діоксиду вуглецю. Розмір розрахованих збитків становить майже 460 тисяч гривень. 🌫

Окремо інспекція визначила збитки, завдані земельним ресурсам внаслідок засмічення території Миколаївського морського порту після обстрілу 17 липня. Їхній розмір перевищив 8 мільйонів гривень.

Відомості про наслідки атак і проведені розрахунки передаються до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для документування збитків, завданих внаслідок збройної агресії.