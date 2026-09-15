Рада підтримала законопроєкт про покарання за шахрайство з банківськими картками. “За” проголосували 299 народних депутатів.

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за передачу та продаж своїх банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт.

Йдеться про законопроєкт №16013, за який у першому читанні проголосували 299 народних депутатів.

Документ пропонує встановити кримінальне покарання за передачу та обіг так званих “дроп-рахунків”. Аферисти та шахрайські кол-центри масово використовують їх у злочинних схемах для виведення та переказу вкрадених у громадян коштів.

Законопроєкт також спрямований на удосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовому шахрайству та імплементацію норм Директиви (ЄС) 2019/713 у національне законодавство.

Порушникам готують такі покарання:

Передача власної картки для шахрайських операцій — штраф 5 100–7 000 грн.

Купівля, зберігання чи продаж чужих карток і даних — до 170 тис. грн штрафу або до 6 років ув’язнення; за повторне порушення — до 8 років.

Підробка платіжних інструкцій або незаконне використання електронних грошей — до 85 тис. грн штрафу або до 4 років ув’язнення.