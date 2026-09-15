НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.

За першим епізодом злочинної діяльності (2017-2020 рр.) про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;

організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;

голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем, — складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. (Ймовірно, йдеться про Маврікі Калугіна (Mavriky Kalugin) — громадянина США, – ІншеТВ).

За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн.

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов’язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.

Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми.

Таким чином НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену Михайлу Кіперману у заволодінні нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації. Також підозру вручили колишньому голові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову.

Крім цього, досліджуються обставини заволодіння майном Укрнафти у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.

За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

Досудове розслідування за цими фактами триває.