Вищий антикорупційний суд продовжив дію обов’язків для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, але дозволив йому зняти електронний браслет.

Про це повідомили у ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України строком на 60 днів.

Підозрюваний має:

– прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

– повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

– не відлучатись за межі раніше встановлених населених пунктів;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами (іншими підозрюваними у провадженні та свідками) з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Окремо зазначимо, що відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку.