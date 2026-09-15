В Україні найближчими днями ще збережеться тепла та сонячна погода, однак уже з 21 вересня очікується різке похолодання. Температура повітря знизиться до +10…+17°, а в багатьох регіонах побільшає дощів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Як зазначила Діденко, в середу, 16 вересня, в Україні очікується “комфортна синоптична ситуація”.

Буде багато сонця та тепла. Найвищою температура повітря може бути у західних областях – до +22…+26°С.- – йдеться у повідомленні.

Тим часом у більшості областей України впродовж дня передбачається +20…+23°С.

Найсвіжіше ж буде у східній частині нашої країни – близько +17…+20°С.

У Києві завтра очікується чудова погода. Буде сухо сонячно та тепло, протягом дня до + 23 ° тепла.

Практично увесь цей тиждень будемо насолоджуватися класичним бабиним літом – додала синоптикиня.

Однак, із найближчого понеділка, із 21 вересня, в Україні розпочнеться похолодання.

Температура повітря істотно знизиться і впродовж дня становитиме + 10 + 17 °. Побільшає дощів, – йдеться у повідомленні.

Через територію України проходитимуть атмосферні фронти які принесуть помірні та сильні опади.

Водночас Діденко зауважила, що “цей прогноз ще потребуватиме уточнення”.