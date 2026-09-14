Широкі інженерні можливості, броньована кабіна, захищені агрегати, зрозумілий алгоритм управління – Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним Силам України броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER.

Як повідомляє оборонне відомство, він призначений для виконання різноманітного спектру інженерних і логістичних завдань.

Навантажувач UAT-SPIDER спроєктували під запити інженерних підрозділів

UAT-SPIDER виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має багаторічний досвід створення бронетехніки для Сил оборони. Великі, середні і малі бронемашини підприємства з 2022 року успішно виконують військові місії по захисту суверенітету України.

Броньований екскаватор-навантажувач UAT-SPIDER спроєктували спеціально під запити військових інженерних підрозділів, які потребують подібної техніки.

UAT-SPIDER підтвердив заявлені характеристики та можливості під час випробувань.

Призначений насамперед для облаштування позицій і пунктів управління, будівництва та відновлення військових автомобільних доріг. Може ефективно прокладати тимчасові дороги, рити траншеї, котловани, проводити виїмки ґрунту, зводити насипи, виконувати інші землерийні і ландшафтні роботи.

Броньований екскаватор UAT-SPIDER: тактико-технічні характеристики

Броньований екскаватор має кабіну та важливі вузли з протикульним і протимінним захистом стандарту STANAG 4569 Level 1.

Важить трохи більше 10 тонн. Вантажопідйомність – понад 3 тонни.

Розвиває максимальну швидкість майже 40 км/год.

При цьому екскаватор має високу маневровість, може працювати в обмеженому просторі, важкодоступних місцях.

Особливості конструкції та бронезахист UAT-SPIDER

Броньований UAT-SPIDER виготовили на базі одного з найнадійніших і найефективніших багатофункціональних екскаваторів-навантажувачів іноземного виробництва.

Він має свої особливості:

ремонтопридатність систем агрегатів;

тривалий ресурс роботи;

зрозумілий алгоритм управління;

доступність запчастин і витратних матеріалів;

високі тактико-технічні характеристики;

широкі інженерні можливості;

простота обслуговування.

Для переміщення UAT-SPIDER може обходитися без транспортувального тралу.

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