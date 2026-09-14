Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Зараз є сильна пропозиція Сполучених Штатів щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі. І якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію.

Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво й довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки.

Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення, і не на «вибори», а на увесь час. Ми очікуємо на конкретику від наших партнерів.

Слава Україні!”