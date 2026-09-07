У Миколаєві поліцейські встановили чоловіка, який пошкодив місця поховань на кладовищі.

Повідомлення про те, що у мікрорайоні Варварівка на місцевому кладовищі понівечили могилу надійшло до відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління 6 вересня від місцевої мешканки.

На місці події поліцейські зафіксували пошкодження надгробних плит на могилі, вказаній заявницею, та ще двох місць поховань.

У ході проведення оперативно-розшукових поліцейські встановили, що до злочину причетний 35-річний місцевий мешканець. Зі слів чоловіка, перебуваючи у стані спʼяніння, у нього стався раптовий напад агресії, під час якого він пошкодив надгробки.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України «Надруга над могилою, іншим місцем поховання з хуліганських мотивів».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.