Міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зустрілися з радниками з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії – Емманюелем Бонном, Гюнтером Зауттером і Джонатаном Пауеллом.

Разом вони поінформували партнерів про ситуацію на полі бою, стратегію та дії Сил оборони, зокрема на сході України.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Євгеній Хмара підкреслив, що Україна готується до можливого оголошення росією нової хвилі мобілізації. Обговорили потенційні виклики та потреби в засобах, які дозволять зменшувати російський потенціал вести війну.

Важливий напрям – deep strike. Це один із інструментів, щоб позбавляти росію можливості фінансувати агресію проти України. Водночас необхідною залишається комплексна робота з партнерами для посилення санкційного тиску на росію.

Також поінформували про пріоритети України щодо захисту неба. Фокус – на пришвидшенні реалізації антибалістичного проєкту FREYJA. Передали партнерам конкретний перелік потреб, необхідних для його завершення.

Окремо говорили про потенціал співпраці в когнітивному домені.

Євгеній Хмара наголосив, що Україна готова розвивати взаємовигідні проєкти, які посилюватимуть обидві сторони.

Як повідомляло Інше ТВ, Українська розвідка розповіла радникам з питань національної безпеки лідерів європейських держав про плани Кремля