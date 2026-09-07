У неділю глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас була змушена під тиском країн-членів ЄС скасувати створення нової групи високого рівня з питань оборони, до складу якої входили би колишні політичні та військові лідери. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Зазначається, що група високого рівня, яку Каллас описала як об’єднання “найяскравіших умів” для розробки ідей щодо усунення прогалин в обороні ЄС “у найкоротші терміни та найефективнішим чином”, розглядалася деякими дипломатами як частина опору реформування зовнішньополітичного відомства ЄС. Каллас веде запеклу боротьбу з Єврокомісією щодо цих планів, але, за словами одного з посадовців ЄС, причиною скасування ініціативи став тиск з боку деяких столиць.

Деякі держави-члени вважали, що на цей момент це не той шлях, яким слід йти. Після обговорення з міністрами ми вирішили не продовжувати цю ініціативу; зараз ми шукаємо нові способи взаємодії з державами-членами – досказав він.

Презентація мала відбутися в Брюсселі в понеділок вранці. Очікувалося, що на ній будуть присутні близько 150 осіб з інституцій ЄС, аналітичних центрів, наукових кіл та НАТО.

Імена членів групи офіс Каллас тримав у таємниці, але, за словами трьох дипломатів, передбачалося, що групу очолить колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а до її складу увійдуть колишні міністри оборони.

Видання підкреслює, що з самого початку деякі дипломати попереджали про високий ризик того, що діяльність нової групи дублюватиме роботу Єврокомісії, зокрема єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, який уже проводить регулярні зустрічі з аналітичними центрами та колишніми лідерами.

За словами деяких дипломатів, однією з головних причин скасування заходу стала відсутність належної підготовчої роботи та координації з окремими столицями.

Водночас інший посадовець ЄС зауважив, що тригером для скасування стала проблема в італійській внутрішній політиці, зокрема суперечка щодо потенційних кандидатів до складу групи.