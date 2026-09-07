У Німеччині прокуратура Дюссельдорфа розслідує справу щодо 32 осіб, багато з яких є громадянами Китаю.

За даними Jerusalem Post із посиланням на Der Spiegel, їх підозрюють у тому, що вони видавали себе за нащадків євреїв, переслідуваних нацистами, аби шахрайським способом отримати німецьке громадянство, передає ua.news.

Як повідомляє Der Spiegel, до Федерального адміністративного відомства в Кельні подавали фальсифіковані документи та неправдиві біографічні дані. Прокуратура Дюссельдорфа та Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, за даними видання, працюють над справою приблизно рік.

Справу пов’язують зі статтею 116 частиною 2 Основного закону Німеччини. Ця норма передбачає відновлення громадянства колишнім громадянам Німеччини, яких позбавили його з політичних, расових або релігійних причин у період із 30 січня 1933 року до 8 травня 1945 року, а також їхнім нащадкам.

За інформацією Der Spiegel, в одному з епізодів фігурує громадянин Китаю Лю Х., якого, за повідомленням журналу, розшукують на міжнародному рівні за підозрою у викраденні та вбивстві. Видання стверджує, що він використовував вигадані біографії, нові імена та фальшиві ідентичності, щоб уникнути китайського правосуддя.

У 2024 році Лю Х., за даними Der Spiegel, отримав німецьке громадянство під ім’ям Деррік Вонг, а згодом — паспорт. У заяві він назвав себе онуком Карла Зіґфріда та Ґертрауд Зюскінд, які втекли з Німеччини до Палестини під британським мандатом. Журнал зазначає, що Лю Х. не є їхнім нащадком.

Ще один громадянин Китаю, Тянь С., який проживає в Лондоні, також, за даними журналу, отримав німецький паспорт, заявивши про спорідненість із тією самою парою. Усі обвинувачені, як повідомляється, живуть за межами Німеччини — на Кіпрі, в Ізраїлі, Великій Британії та США. Приблизно в половині випадків німецьке громадянство вже було надано. Der Spiegel також зазначив, що незаконну натуралізацію в Німеччині можна відкликати лише протягом 10 років.

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