Між країнами відкрили перший автомобільний міст через Туманну річку. Церемонію Михайло Мішустін та прем’єр КНДР Пак Тхе Сон провели по відеозв’язку, після чого мостом з обох боків проїхали колони автомобілів.

Будівництво розпочалося 30 квітня 2025 року. Угода про будівництво моста була укладена у червні 2024 року під час візиту лідера Путіна до КНДР.

Раніше Росію та Північну Корею безпосередньо пов’язував лише залізничний міст Дружби, збудований ще 1959 року.

Тепер «дружба без кордонів здобула ще й дорожнє покриття.