Гонщик Олександр Бондарев став першим українцем, який виборов золото в Регіональному європейському чемпіонаті Формули (FREC). Про це повідомляє УНН з посиланням на FIA Official.

Олександр Бондарев, який представляє команду Van Amersfoort Racing, розпочав вирішальну гонку з першої позиції . Українець подолав усі 15 кіл дистанції і впродовж гонки стримував атаки італійця Емануеле Олів’єрі, який очолює загальний залік чемпіонату. На фініші різниця між ними склала лише 0,443 секунди. Третім став нідерландець Рено Франкот. Для українського гонщика це перший тріумф на такому рівні.

Результати гонки в Імолі:

Олександр Бондарев – Україна;

Емануеле Олів’єрі – Італія;

Рено Франкот – Нідерланди.

Етап в італійському Імолі став для 17-річного українця першим у FREC, який вважається наступним щаблем після Формули-4. Дебют виявився тріумфальним: у перших двох гонках вікенду Бондарев посів 10-те та 2-ге місця, а у третій здобув вищу нагороду. Завдяки такому виступу українець одразу піднявся на 14-ту сходинку в загальному заліку чемпіонату, маючи в активі 37 очок.

Олександр Бондарев став першим в історії українським гонщиком, якому вдалося піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу в системі змагань автогонок Формули.