Сьогодні, 7 вересня 2026 року, територія фабрики зазнала російської повітряної атаки, внаслідок якої спалахнула пожежа на даху сигаретного цеху. Співробітники підприємства під час обстрілу перебували в укриттях, завдяки чому обійшлося без постраждалих.

Прилуцька тютюнова фабрика (офіційна назва — ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. – Прилуки») є одним із найстаріших підприємств галузі в Україні (заснована у 1889 році) та першим вітчизняним тютюновим підприємством із великими іноземними інвестиціями, оскільки входить до складу міжнародної групи British American Tobacco (BAT).Тут виробляють Dunhill, Kent, Pall Mall, Vogue, Rothmans та інші.