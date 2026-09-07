У Києві формують резерви продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у КМДА.

Місто вже підтримує запаси основних груп продовольчих товарів. Їх зможуть використовувати у пунктах незламності, для допомоги постраждалим, а також для працівників, залучених до аварійно-рятувальних робіт.

За підтримки благодійних і громадських організацій Київ зможе організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Крім того, планують закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів.

Першочергово допомогу надаватимуть малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У КМДА наголошують, що такі резерви готують завчасно до можливих викликів осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.