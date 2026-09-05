Понад 4 600 ракет і дронів перехопила українська ППО під час масованих атак у серпні. Протягом місяця було також знешкоджено понад 50 000 БпЛА тактичного рівня.

Про це пише Міністерство оборони України у Телеграм.

Результат забезпечили авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Серед перехоплених цілей:

• 25 крилатих ракет Х-101

• 21 ракета Х-59/69

• 8 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»

• 4 ракети «Іскандер-К»

• 8 «Калібрів»

• 5 «Оніксів»

• 3326 ударних БпЛА типу Shahed

• 101 S8000 «Бандероль»820 БпЛА Lancet

• 1031 розвідувальний БпЛА

Новим викликом для протиповітряної оборони України стали реактивні дрони. Під час деяких масованих атак їхня частка сягала близько половини всіх далекобійних БпЛА.

Для боротьби з такими швидкісними цілями потрібні додаткові засоби, зокрема авіація з ракетами «повітря-повітря», авіаційні гармати та наземні зенітні системи. Міноборони працює над посиленням ППО.