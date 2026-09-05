Національний банк України у відповідь на посилення обстрілів виробничих та складських потужностей суб’єктів господарювання, об’єктів критичної та соціальної інфраструктури ухвалив пакет заходів з підтримки виробників продукції, а також місцевих громад для фінансування їх розвитку, зокрема в частині відновлення та підтримки критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба НБУ 5 вересня, передає УНН.

“Правління Національного банку ухвалило другий пакет анонсованих заходів з підтримки виробників продукції, а також місцевих громад для фінансування їх розвитку, зокрема в частині відновлення та підтримки критично важливої інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомили у НБУ:

розширено перелік прийнятного забезпечення за кредитами за рахунок включення до нього майнових прав на грошові кошти (виручку) за відвантажений товар (продукцію) / виконані роботи / надані послуги, а також визначено вимоги щодо його прийнятності та коефіцієнт ліквідності такого забезпечення на рівні 0,3;

а також підвищено коефіцієнт ліквідності забезпечення у вигляді безумовних та безвідкличних місцевих гарантій міських та обласних рад до 0,8;

запроваджено єдині підходи щодо врахування портфельних гарантій під час пом’якшення кредитного ризику.



Як наголосили у Нацбанку, зазначені кроки сприятимуть розширенню доступу до кредитних ресурсів для ритейлерів та виробників продукції, які не мають достатнього обсягу основних засобів для надання їх в заставу, а також для муніципальних та інших підприємств, спроможність яких в реалізації важливих інфраструктурних проєктів за гарантійної підтримки органів місцевого самоврядування суттєво підвищиться.