Речник кремлівського диктатора Пєскова заявив, що Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, відповідна вказівка почала діяти з опівночі, 6 вересня, та передбачає відмову від ударів по столиці України протягом трьох днів, до 9 вересня.

У Кремлі пов’язали заявлене припинення ударів із підготовкою та проведенням у Києві зустрічей за участю американських переговірників.

Невідомо, наскільки ця заява стане реальністю, але звертає на себе увагу, що навіть якщо і так, то мова йде виключно про Київ.