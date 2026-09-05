Без відповіді залишилося питання, навіщо жінка залишила у камері схову з умовним замком сумку з великою сумою грошей і ювелірними прикрасами. Але, як вже є.

Тож злодій пошкодив замок на комірці камери схову в супермаркеті і викрав сумку, у якій лежали грошові кошти, ювелірні вироби та інші особисті речі відвідувачки. Правоохоронці оперативно встановили зловмисника, а слідчі затримали його у процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

3 вересня до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції звернулась 70-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що залишила особисті речі та грошові кошти в сумці в камері схову одного із супермаркетів Миколаєва.

На місці події слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції встановила, що крадіжка сталась, поки потерпіла здійснювала покупки. Зловмисник пошкодив замок камери схову, після чого викрав сумку жінки та зник з місця події.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 47-річний місцевий житель, який вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення майнових злочинів. У чоловіка правоохоронці вилучили сумку з частиною грошей та ювелірними виробами потерпілої.

Після проведення відповідних заходів вилучене буде повернуто власниці.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.