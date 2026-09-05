Незвично високі вересневі температури з’явилися після серії екстремальних літніх спекотних хвиль по всій Європі, які, за словами вчених, посилилися та продовжилися через зміну клімату, спричинену людиною.

За даними Державного метеорологічного агентства Іспанії (AEMET), у четвер в Іспанії було зафіксовано найвищу температуру у вересні – 45,7°C у південно-західному місті Ель-Гранадо, оскільки країну охопила надзвичайна спека, пише Euronews.

Температура збіглася з вересневим рекордом у 45,7°C, встановленим у Монторо у 2016 році. Обидва міста розташовані в південному регіоні Андалусія.

Показник у четвер також був найвищим показником температури, зафіксованим в Іспанії з початку цього року, оскільки літня спека, що перевищує 40°C, цього тижня охопила значну частину півдня та заходу країни.

AEMET також повідомило в четвер, що країна пережила найспекотніший період з січня по серпень за всю історію спостережень, «з чіткою різницею» порівняно з наступними чотирма найтеплішими періодами, усі зафіксовані за попередні чотири роки.

«Це безпомилкова ознака того, що в Іспанії потепління прискорюється», – заявило агентство.

AEMET раніше повідомляло, що липень був найспекотнішим місяцем в Іспанії за всю історію спостережень.

Екстремальна спека пов’язана з тисячами додаткових смертей по всьому континенту, а Інститут громадського здоров’я Іспанії зареєстрував майже 4500 смертей, пов’язаних зі спекою, з 1 червня.

Посуха та низький рівень річок також порушили економічну активність, тоді як температурні рекорди були побиті по всій Європі.

Іспанія закликає Європейську комісію зробити адаптацію до зміни клімату ключовим економічним та безпековим пріоритетом, стверджуючи, що Європа більше не може покладатися на реактивні заходи, оскільки екстремальні погодні умови стають все частішими та дороговартісними, згідно з документами.