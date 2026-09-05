Український боксер, чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Василь Ломаченко живе тепер у Пуерто-Рико разом із сім’єю.

Про це повідомив El Nuevo Día.

Українець Василь Ломаченко живе та тренується в Пуерто-Рико, водночас розглядаючи можливість виходу з кар’єри, щоб спробувати здобути ще один титул чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).

38-річний Ломаченко (18-3, 12 нокаутів) тренується зі своєю командою в спортзалі Caimito, що окремо підтвердили El Nuevo Día президент WBO Густаво Олів’єрі, пуерториканець, та тренер Фредді Тринідад, адміністратор закладу.

«Він обрав цей острів через клімат, історію та культуру боксу, а також той факт, що в Пуерто-Рико є багато напівлегковагів та суперлегковагів, з якими він може спарингуватися», – сказав Олів’єрі.

«Він також висловив щиру зацікавленість у поверненні, щоб битися за титул WBO з наміром стати абсолютним чемпіоном», – додав чиновник.

Якщо його повернення відбудеться, Ломаченко опуститься до вагової категорії до 130 фунтів (63,7 кг), у якій він був чемпіоном WBO з 2016 по 2018 рік. Українець націлився на філіппінця Чарлі Суареса, претендента номер один та обов’язкового претендента на титул чемпіона Мексики Емануеля «Вакеро» Наваррете.

«Він хотів би зустрітися з Чарлі Суаресом, претендентом номер один у ваговій категорії до 130 фунтів (63,7 кг) за версією WBO та офіційним претендентом на титул чемпіона світу Емануеля «Вакеро» Наваррете», – заявив Олів’єрі.

У найновішому рейтингу WBO Наваррете все ще посідає перше місце у ваговій категорії до 130 фунтів, а суперчемпіоном його визнають. Мексиканець також є чемпіоном IBF у цій же ваговій категорії.

Про присутність українця на острові стало відомо на початку серпня, коли він проходив спільну тренувальну програму з чемпіоном світу з об’єднаних навичок з Пуерто-Рико Оскаром “Ель Пупіло” Кольясо в муніципальному спортзалі імені Фелікса Пагана Пінтора в районі Амелія міста Гуайнабо.

Трінідад підтвердив текстовим повідомленням, що Ломаченко використовує спортзал Кайміто як свою тренувальну базу.

«Він у Пуерто-Рико тренується зі своєю командою в моєму спортзалі. Зараз я в Японії на бою за титул чемпіона світу з Вільфредо Мендесом», – написав Тринідад.

Тренер перебуває в Йокогамі, супроводжуючи колишнього чемпіона світу з Пуерто-Рико Вільфредо «Бімбіто» Мендеса, який зустрінеться з японцем Такеші Ішії за титул чемпіона світу у мінімальній вазі Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Ломаченко оголосив про завершення кар’єри в червні 2025 року після професійної кар’єри, в якій він вигравав чемпіонати у напівлегкій, суперлегкій та легкій вазі.

Його останній бій відбувся 12 травня 2024 року, коли він переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого технічним нокаутом в одинадцятому раунді та виграв титул чемпіона IBF у легкій вазі.

Перш ніж стати професіоналом, Ломаченко виграв золоті медалі за Україну на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року та Лондоні 2012 року.

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