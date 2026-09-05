Експерти галузі стурбовані тим, що скасування тимчасової гнучкості Системи в’їзду/виїзду призведе до повернення хаосу на кордонах.

Уже з неділі, 6 вересня, правила проходження європейського кордону стануть значно суворішими через скасування тимчасових пільг системи EES. Зміни стосуються всіх пунктів пропуску на зовнішніх межах ЄС – наземних, морських та повітряних. Утім, саме авіаційна галузь б’є на сполох першою та застерігає про неминучий транспортний колапс, повідомляє Euronews.

Влітку державам-членам було надано повноваження тимчасово призупиняти збір біометричних даних мандрівників за допомогою відбитків пальців та сканування обличчя, щоб зменшити затори за виняткових обставин.

Галузеві організації зараз наполягають на продовженні цієї гнучкості після вересня через побоювання щодо поновлення затримок на кордонах.

Менше гнучкості в аеропортах та на кордонах

Біометрична система почала повністю функціонувати на всіх європейських кордонах-учасниках 10 квітня 2026 року після поступового впровадження, яке розпочалося в жовтні 2025 року.

Однак європейські органи влади мали життєво важливий запобіжний клапан під час перехідного періоду.

Згідно з правилами ЄС, країнам дозволено тимчасово призупиняти збір біометричної інформації на окремих прикордонних пунктах, коли кількість пасажирів стає настільки високою, що час очікування стає надмірним.

З 6 вересня цей тимчасовий період закінчиться, а це означає, що аеропорти та прикордонні органи матимуть менше гнучкості для послаблення біометричних вимог просто тому, що зони паспортного контролю перевантажені.

На прес-брифінгу 1 вересня речник Європейської Комісії (ЄК) заявив, що EES «загалом добре працювала» протягом літа, підкресливши, що «переваги нової системи для ЄС очевидні».

Говорячи про завершення заходів гнучкості 6 вересня, речник Європейської комісії заявив: «Щодо часу після літа, ми перебуваємо в тісному та конструктивному контакті з тими кількома державами-членами, де потрібні деякі корективи в певних пунктах перетину кордону.

«Загалом, ми бачимо, що існує сильне спільне бажання зробити так, щоб система працювала всюди».

Після 6 вересня Юрген Гіммельманн, співзасновник і генеральний директор Global Work & Travel, каже, що мандрівникам слід значно більше часу приділяти поїздкам, пов’язаним із європейським прикордонним контролем.

«Раннє прибуття до аеропорту є розумним, – каже він. – Стійки здачі багажу можуть не працювати за чотири години до вильоту, і як тільки ви стали в чергу на паспортний контроль, вас ніхто не пропустить вперед тільки тому, що на вашому рейсі відбувається посадка.

«Я б уникав планування подорожі з мінімальним часом стикування протягом наступних кількох тижнів. Те, що на папері виглядає цілком прийнятним, може дуже швидко стати незручним, якщо ви втратите годину або більше на кордоні».

Побоювання щодо поновлення затримок на кордонах у вересні

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), стандартні перевірки паспортів, які раніше займали близько 20-25 секунд, тепер вимагають близько 90 секунд у рамках EES.

Дані показують, що час очікування в основних вузлових аеропортах подвоївся, оскільки схема намагається впоратися з величезною кількістю пасажирів, що не входять до ЄС, які проходять через них.

Дослідження британської газети Financial Times та групи аналітики подорожей Qsensor показує, що у Франкфурті середній час очікування в липні досяг 120 хвилин, порівняно з 60 хвилинами в тому ж місяці минулого року.

В аеропорту Мюнхена час очікування зріс до 60 хвилин з 31 хвилини минулого року, а в Амстердамі максимальний час очікування за той самий період зріс з 80 до 120 хвилин.