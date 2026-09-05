Мережею ширяться жарти про панічні запаси деяких українців. Через російські удари в деяких супермаркетах виникла тимчасова нестача продуктів, яка підсилила ажіотаж, але більшість ставиться до цього з гумором.

“Телеграф” зібрав у мережі найсмішніші меми про намагання українців запастися продуктами. Наш народ завжди вмів сміятися над собою, навіть у непрості часи, які ми проходимо зараз через війну, яку веде проти нас Росія.

На тлі тимчасового дефіциту після ворожих ударів по складах, та готуючись до непростої зими, дехто створює запаси. Купують цукор, олію, борошно, крупи у великих кількостях.

Проте ще невідомо, чи знадобляться ці запаси, але кому це точно на радість — так це шкідникам. У крупах та борошні швидко заводяться жучки чи міль.