Внаслідок чергової російської атаки пошкоджена пам’ятка архітектури національного значення — Будинок Консисторії на території Національного заповідника «Софія Київська».

Про це повідомили у міністерстві культури та підтвердили у Національному заповіднику “Софія Київська”.

-Під час повітряної атаки росії по центру Києва ворожий безпілотник влучив у будівлю, що знаходиться за кілька десятків метрів від нашої найціннішої пам’ятки – Софії Київської.

Внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії ХVIII cтоліття (вибиті вікна). Інші об’єкти Софії Київської не постраждали, – повідомили там.

Національний заповідник «Софія Київська» внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, списку світової спадщини під загрозою, а також перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Атаки на такі об’єкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та становлять загрозу культурній спадщині світового значення.

За даними Міністерства культури України, на кінець серпня 2026 року внаслідок повномасштабної російської агресії зафіксовані пошкодження або руйнування 2138 об’єктів культурної спадщини та 2640 закладів культури.