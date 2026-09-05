Президент Аргентини загострив напруженість у відносинах із Британією через Фолклендські острови – він попередив, що запровадить санкції проти компаній, які видобувають нафту поблизу британської заморської території.

У зверненні до нації Хав’єр Мілей заявив, що “вітри змін” сприяють претензіям Аргентини на острови – зокрема ознаки того, що США можуть переглянути свою позицію нейтралітету з цього питання, пише ВВС.

Мілей сказав, що нафтове родовище Sea Lion, де британська та ізраїльська компанії мають розпочати розвідувальні роботи, становить “очевидну й безпосередню загрозу”.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що позиція Сполученого Королівства щодо островів є непохитною і вони залишатимуться британськими, оскільки “це переважна позиція жителів островів”.

Раніше на Даунінг-стріт підтвердили свою позицію, що острови залишатимуться британською заморською територією “доти, доки цього бажатимуть жителі островів”.

“Це не перший випадок, коли різні уряди Аргентини висловлюють економічні погрози на адресу жителів островів. Ми чітко заявляємо, що право фолклендців на самовизначення поширюється і на право використовувати власні природні ресурси”.

Понад 40 років після війни за цю територію питання суверенітету над архіпелагом у південно-західній частині Атлантичного океану залишається предметом суперечки між Британією та Аргентиною.

Мілей оголосив про свій план санкцій в оточенні членів уряду в президентському палаці, повторивши, що острови “історично та юридично” належать Аргентині.

Поки що незрозуміло, яким чином і якою мірою запровадять або посилять санкції.

В Аргентині вже діє закон, який дозволяє обмежувати діяльність нафтових компаній, що беруть участь у проєктах, які вважаються несанкціонованими на островах.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг також заявив, що прихильність Британії до Фолклендських островів є “абсолютною і непохитною”.

“Заява Мілея цієї ночі більше говорить нам про внутрішню політику Аргентини, ніж про Фолклендські острови”, – написав він у X.

На референдумі 2013 року жителі островів переважною більшістю проголосували за збереження статусу британської заморської території: 99,8% висловилися “за”, і лише троє проголосували “проти”.

Теслін Баркман, колишня представниця Законодавчої асамблеї Фолклендських островів, заявила BBC, що промова Мілея “ймовірно, роздратувала кожного фолклендця”.

Вона додала, що “у нас швидко зростає економіка, як для такого невеликого місця… ми назавжди залишимося британськими”.

Ключовим елементом стала пропозиція внести до парламенту законопроєкт про санкції щодо енергетичних компаній, які планують розпочати розвідку нафти біля Фолклендських островів.

Родовище Sea Lion, розташоване приблизно за 210 км від островів, містить орієнтовно 1,7 мільярда барелів нафти, що є значним обсягом.

Для порівняння, нафтове родовище Rosebank, розташоване за 130 км на захід від Шетландських островів у Північному морі, містить приблизно 300 мільйонів барелів.

Дві нафтові компанії, британська Rockhopper Exploration та ізраїльська Navitas Petroleum, мають розпочати видобуток нафти на родовищі Sea Lion біля узбережжя Фолклендів протягом наступних двох років, і, за словами Мілея, Аргентина не може цього допустити.

Rockhopper заявила, що родовище містить “високоліквідну нафту”.

У відео, опублікованому раніше цього року, Navitas повідомила про роботи, які вже веде на Фолклендах, зокрема будівництво причалу, вертолітного майданчика та житла для нафтовиків.

У заяві Rockhopper і Navitas зазначили, що, на думку обох компаній, “останні події, як очікують, не матимуть суттєвого впливу на діяльність із розробки проєкту Sea Lion”.

“Якщо ми не діятимемо швидко, за кілька місяців вони матимуть можливості отримати доступ до нафти, що лежить під нашим морем, а цього ніколи раніше не траплялося”, – сказав Мілей.

У цій останній ескалації навколо Фолклендів є як внутрішньополітичний, так і регіональний вимір.

Усередині країни Мілею потрібно зміцнювати підтримку на тлі падіння популярності, яка нині перебуває на рівні близько 34%.

До президентських виборів залишається лише рік, і на нього чекає виклик з боку його колишньої віцепрезидентки Вікторії Вільярруель.

Як політикиня з проармійськими поглядами, вона критикувала його дипломатичні зусилля щодо досягнення змін у питанні суверенітету над Фолклендами.

Санкції можуть бути частиною ширшої спроби відвернути звинувачення в тому, що він проявляє слабкість у питанні, яке є настільки фундаментальним для аргентинської ідентичності.

Мілею допомагає те, що йдеться про щось конкретне: майбутню розвідку нафтового родовища, а не про широкі питання суверенітету та самовизначення.

Він стверджує, що Велика Британія діє всупереч резолюції ООН, яка закликає обидві сторони не вживати односторонніх заходів доти, доки суперечка залишається невирішеною.

Мілей також оголосив про плани створення військово-морської бази у Вогняній Землі на півдні Аргентини, заявивши, що Трамп і США “оцінюють свою історичну позицію щодо Фолклендів”, які Аргентина називає Мальвінськими островами.

“Це не порожні слова, адже вони розуміють, що Аргентина є надійним партнером і цінним союзником на десятиліття вперед”, – сказав він, назвавши Велику Британію країною, що “занепадає”.

“У світі дмуть вітри змін, які сприятливі для наших претензій”, – додав Мілей.

Підпис до фото,На островах проживає близько 3 100 людей

На запитання в інтерв’ю GB News раніше в четвер, чи прийшли б США “на допомогу Великій Британії” під час потенційної територіальної суперечки, Трамп відповів, що Британія “не була поруч, щоб допомогти мені” під час війни його країни з Іраном.

Останні коментарі Трампа прозвучали після того, як він раніше заявив, що позиція США щодо Фолклендів є одним із багатьох питань, які переглядаються.

За кілька годин до промови Мілея Сара Роджерс, високопосадовиця Державного департаменту США, опублікувала свою фотографію з Мілеєм із підписом: “У Західній півкулі відбуваються захопливі події”.

У 1982 році аргентинські війська висадилися на Фолклендських островах, заявивши територіальні претензії, що спричинило 74-денну війну, під час якої британська військова група витіснила їх.

Унаслідок конфлікту загинули 255 британських військовослужбовців, троє жителів островів і 649 військових Аргентини.

На знак того, що напруженість між двома країнами щодо цього питання зберігається, аргентинські футболісти після перемоги над Англією на Чемпіонаті світу святкували з банером на підтримку територіальних претензій своєї країни.

Фолклендські острови

Ключові факти про острови та їхню історію

Де вони розташовані?

Фолклендські острови – група островів у південно-західній частині Атлантичного океану.

Є два основні острови, Східний Фолкленд, на якому розташована столиця Стенлі, Західний Фолкленд, а також близько 780 менших островів та острівців.

Це заморська територія Великої Британії, розташована приблизно за 12 900 км від Британських островів і за 480 км від Аргентини.

Хто там живе?

На островах проживає близько 3 100 людей.

Понад 2 500 живуть у Стенлі, а менші поселення розкидані по головних островах та інших територіях.

Остров’яни є громадянами Великої Британії, а основна мова – англійська.

Хто ними керує?

Фолклендські острови значною мірою є самоврядними, хоча питаннями зовнішньої політики та оборони опікується британський уряд.

На території діють законодавча асамблея, яка ухвалює закони, та виконавча рада, яка ухвалює політичні рішення і яку очолює британський губернатор.

Аргентина також заявляє про свій суверенітет над островами, називаючи їх Мальвінськими островами.

Країна стверджує, що успадкувала острови після здобуття незалежності від Іспанії.

Ключові дати в історії Фолклендів

1690: Англійський капітан здійснює першу зафіксовану висадку на Фолклендських островах

Англійський капітан здійснює першу зафіксовану висадку на Фолклендських островах 1764: Французький мореплавець засновує перше поселення на Східному Фолкленді

Французький мореплавець засновує перше поселення на Східному Фолкленді 1765: Британці засновують поселення на Західному Фолкленді. У 1770 році іспанці витісняють їх звідти, але в 1771 році вони повертаються, щоб у 1774 році знову залишити острів

Британці засновують поселення на Західному Фолкленді. У 1770 році іспанці витісняють їх звідти, але в 1771 році вони повертаються, щоб у 1774 році знову залишити острів 1820: Незалежна Аргентина проголошує свій суверенітет над Фолклендськими островами

Незалежна Аргентина проголошує свій суверенітет над Фолклендськими островами 1833: Британські війська висилають з острова останніх аргентинських чиновників і призначають губернатора

Британські війська висилають з острова останніх аргентинських чиновників і призначають губернатора 1982: Початок Фолклендської війни

Що таке Фолклендська війна?

Аргентина вторглася на Фолклендські острови та інші сусідні британські острови у 1982 році.

Після 10 тижнів конфлікту британські війська відбили Порт-Стенлі, і аргентинські солдати здалися.

Загинули 655 аргентинських і 255 британських військовослужбовців, а також троє цивільних.

Яка ситуація зараз?

На референдумі, проведеному урядом Фолклендських островів у 2013 році, 99,8% виборців підтримали збереження статусу заморської території Великої Британії.

Змінювані один за одним британські уряди вже тривалий час заявляють, що фолклендці мають право на самовизначення відповідно до міжнародного права, закріпленого Статутом Організації Об’єднаних Націй.

У квітні 2024 року президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що представить “дорожню карту” щодо переходу островів під контроль Аргентини, додавши, що цього можна буде досягти лише дипломатичними засобами.