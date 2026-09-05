Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

-російський агресор знову вдарив по Миколаєву.

Зараз обстежуємо територію, зокрема житловий сектор, та оцінюємо наслідки атаки. Попередньо є вибиті вікна у багатоповерховому будинку.

Пошкоджено два міські тролейбуси, які саме курсували за маршрутом. На щастя, постраждалих немає. У транспорті вибито лише вікна та пошкоджено деякі елементи.

Протягом ночі працівники наших комунальних підприємств також допомагали рятувальникам ДСНС на місці пожежі в торговельному центрі: забезпечували водою, направляли водовозки та транспорт. Комунальні служби стежили за ситуацією й були готові оперативно реагувати. Я вдячний всім, хто працює на місцях заради захисту міста та жителів!

Усі міські служби працюють. Допомагаємо ліквідовувати наслідки атаки та тримаємо ситуацію під контролем.

Агресор не зупиняється. Тому вкотре прошу: бережіть себе та обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги.