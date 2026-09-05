Дедалі більше українських біженців залишають Польщу – за даними Євростату, лише в липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на 8,11 тисячі осіб.

Як повідомляє RMF24, за даними Євростату, станом на липень кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в Польщі становить 953,1 тисячі осіб – це на 8,11 тисячі менше, ніж місяцем раніше.

У червні країну покинули 6,3 тисячі українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС.

Тепер найбільше українців у Німеччині

У Німеччині станом на червень перебувало близько 1,29 мільйона отримувачів захисту – це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Проте дедалі частіше вибором українців, які виїжджають з Польщі, стає Чехія – там на кінець червня перебувало близько 381 тисячі осіб.

Значну кількість зафіксували також в Іспанії (272,3 тисячі), Румунії (219,4 тисячі) та Словаччині (149 тисяч).

Тож українці й надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі. У червні за таким статусом звернулися понад 24 тисячі громадян України, а їхня частка серед усіх, хто перебуває під захистом, становила 98,5%.