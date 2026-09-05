24 пожежі ліквідували рятувальники Миколаївщини протягом доби.



Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». У Миколаєві постраждали двоє людей — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено торговельний центр, виникли пожежі

.У Кривоозерській громаді пошкоджено майно приватного підприємства та виникла пожежа. Постраждалих немає

Більшість інших займань виникла на відкритих територіях — вогонь охопив понад 12 гектарів

Ще три пожежі сталися у житловому секторі. Під час однієї з них у Миколаєві рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Також вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди, сіна та соломи у Єланецькій громаді.