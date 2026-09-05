Сподіваємось, трохи солі у вас є, попри ажіотаж зараз в магазинах, а овочі на ринку купити, на щастя, не проблема. Тож беремо справу заготовок на зиму у свої руки і варимо аджику. Можна й класичну, але ІншеТВ пропонує розширити звичний ряд рецептів і спробувати нові – зі сливами. Бо сливи цього року вродили дуже щедро.
Аджика зі сливами “Чоловіче щастя”
Так ії назвало ІншеТВ, бо авторка рецепту з жіночого журналу Пляшка (дуже гендерно рівна назва, як на наш погляд) стверджує, що її чоловік з цією аджикою може їсти все.
“Сьогодні хочу поділитися рецептом аджики зі слив, яку мій чоловік просто обожнює, куди тільки не додає, їсть із хлібом, м’ясом, рибою, навіть додає собі в миску із супом. Щороку готую багато банок і все одно до нового року її вже у нас немає.
Інгредієнти
Слива – 1 кг
Перець болгарський – 1 кг
Перець гострий – 2-3 штуки
Часник – 6 – 7 зубчиків
Томатна паста – 370 гр
Сіль – 2 ст. ложки
Цукор – 6 ст. ліжко
Оцет 70% – 1 чай. ложка (за бажанням) або 9% 7 ч. л.
Приготування
Болгарський перець та гострий перець перекручую разом на м’ясорубці. Відправляю до просторої каструлі з товстим дном, щоб аджика не пригорала.
Сливи так само перекручую за допомогою м’ясорубки та відправляю їх у каструлю.
Додаю томатну пасту, сіль, цукор. Часник – через прес.
Все ретельно перемішую і пробую на свій смак. Ставлю каструлю з аджикою на невеликий вогонь. Періодично помішуючи, готую протягом 30-35 хвилин. Наприкінці варіння додаю оцет, все перемішую і даю ще 2 хвилини покипіти. Оцет можна додати за бажанням, аджика і так виходить кисло – солодка.
Аджика готова! Розкладаю аджику гарячою по стерилізованих банках. Закручую гвинтовими кришками. Зберігаю у темному прохолодному місці.
Аджика зі сливами від Лілії Цвіт – без оцту та олії
Відома кулінарка готує таку аджику вже багато років.
– Це дуже класний і простий рецепт на зиму! Кисло-солодкий, густий та пікантний соус. Чудово смакує до м’яса чи макаронів. Зверніть увагу, що у даному рецепті немає ні оцту, ні олії, що для мене є великою перевагою. А завдяки спеціям “Хмелі-сунелі”, аджика зі слив надзвичайно ароматна.
Інгредієнти
На 5 банок 0,5 л
сливи 2 кг
цукор 1 скл.
сіль 2 ст.л.
томатна паста 250 г
часник 100 г
перець чилі 2-3 шт.
хмелі-сунелі 10 г.
Приготування – на відео
А цей рецепт не тільки зі сливами, але ще й з яблуками і морквою.
Аджика зі сливами та яблуками
Інгредієнти на 1 л 600 мл
Помідори – 600 гр
Болгарський перець – 350 гр
Морква – 250 гр
Сливи – 200 гр
Яблуко – 200 гр
Мед (цукор) – 2 ст.л. – 50 гр
Рослинна олія – 1 ст.л. – 20 гр
Сіль – 2 ч.л. – 15 гр
Свіжий часник – 3 зуб – 15 гр
Яблучний оцет – 1 ст.л. – 10 гр.
Приготування теж на відео.