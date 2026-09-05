Сподіваємось, трохи солі у вас є, попри ажіотаж зараз в магазинах, а овочі на ринку купити, на щастя, не проблема. Тож беремо справу заготовок на зиму у свої руки і варимо аджику. Можна й класичну, але ІншеТВ пропонує розширити звичний ряд рецептів і спробувати нові – зі сливами. Бо сливи цього року вродили дуже щедро.

Аджика зі сливами “Чоловіче щастя”

Так ії назвало ІншеТВ, бо авторка рецепту з жіночого журналу Пляшка (дуже гендерно рівна назва, як на наш погляд) стверджує, що її чоловік з цією аджикою може їсти все.

“Сьогодні хочу поділитися рецептом аджики зі слив, яку мій чоловік просто обожнює, куди тільки не додає, їсть із хлібом, м’ясом, рибою, навіть додає собі в миску із супом. Щороку готую багато банок і все одно до нового року її вже у нас немає.

Інгредієнти

Слива – 1 кг

Перець болгарський – 1 кг

Перець гострий – 2-3 штуки

Часник – 6 – 7 зубчиків

Томатна паста – 370 гр

Сіль – 2 ст. ложки

Цукор – 6 ст. ліжко

Оцет 70% – 1 чай. ложка (за бажанням) або 9% 7 ч. л.

Приготування

Болгарський перець та гострий перець перекручую разом на м’ясорубці. Відправляю до просторої каструлі з товстим дном, щоб аджика не пригорала.

Сливи так само перекручую за допомогою м’ясорубки та відправляю їх у каструлю.

Додаю томатну пасту, сіль, цукор. Часник – через прес.

Все ретельно перемішую і пробую на свій смак. Ставлю каструлю з аджикою на невеликий вогонь. Періодично помішуючи, готую протягом 30-35 хвилин. Наприкінці варіння додаю оцет, все перемішую і даю ще 2 хвилини покипіти. Оцет можна додати за бажанням, аджика і так виходить кисло – солодка.

Аджика готова! Розкладаю аджику гарячою по стерилізованих банках. Закручую гвинтовими кришками. Зберігаю у темному прохолодному місці.

Аджика зі сливами від Лілії Цвіт – без оцту та олії

Відома кулінарка готує таку аджику вже багато років.

– Це дуже класний і простий рецепт на зиму! Кисло-солодкий, густий та пікантний соус. Чудово смакує до м’яса чи макаронів. Зверніть увагу, що у даному рецепті немає ні оцту, ні олії, що для мене є великою перевагою. А завдяки спеціям “Хмелі-сунелі”, аджика зі слив надзвичайно ароматна.

Інгредієнти

На 5 банок 0,5 л

сливи 2 кг

цукор 1 скл.

сіль 2 ст.л.

томатна паста 250 г

часник 100 г

перець чилі 2-3 шт.

хмелі-сунелі 10 г.

Приготування – на відео

А цей рецепт не тільки зі сливами, але ще й з яблуками і морквою.

Аджика зі сливами та яблуками

Інгредієнти на 1 л 600 мл

Помідори – 600 гр

Болгарський перець – 350 гр

Морква – 250 гр

Сливи – 200 гр

Яблуко – 200 гр

Мед (цукор) – 2 ст.л. – 50 гр

Рослинна олія – 1 ст.л. – 20 гр

Сіль – 2 ч.л. – 15 гр

Свіжий часник – 3 зуб – 15 гр

Яблучний оцет – 1 ст.л. – 10 гр.

Приготування теж на відео.