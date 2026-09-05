Як повідомляло ІншеТВ, вчора і вночі росіяни акцентовано атакували “Епіцентр” у Миколаєві. Містяни нарахували хто 5, хто 6 атак саме на цей торговельний центр. Важко зрозуміти таку впертість, але вони цілеспрямовано намагалися буквально стерти його з лиця землі.

Та, ймовірно, плани ворога були очевидними, з огляду на атаки на цю мережу в інших містах, тож у миколаївському “Епіцентрі” до цього готувалися. Ні, масштабних розпродажів, як в Одесі, не було, але кілька днів до атаки з миколаївського “Епіцентру” активно вивозили товар. Принаймні про це свідчать миколаївці, що живуть у цьому районі. Невідомо, наскільки вдалося заплановане, сподіваємось, що вдалося.

Атаки на “Епіцентр” почалися ще вчора вдень і продовжилися ввечері та вночі. Нагадаємо, Миколаївські рятувальники показали, як гасили “Епіцентр” (ФОТО, ВІДЕО)

Про те, як виглядає “Епіцентр” вже вдень, показало “Суспільне”.