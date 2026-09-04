Іспанія збільшить постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot: готується нова партія.

Про це під час зустрічі глав дипломатичних відомств Європейського Союзу в Ірландії 3 вересня заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Єврокомісія, передає УНН.

Дана заява пролунала після зустрічі очільника МЗС Іспанії з його українським колегою Андрієм Сибігою 2 вересня. Він додав, що Іспанія одна з перших завжди відгукується на подібні запити.

Ми робимо це вже давно і будемо робити й надалі – йдеться в заяві Хосе Мануеля Альбареса.