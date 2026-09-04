Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5-6 вересня, але Віткофф «почав боятися», що призвело до обговорення альтернативних планів, повідомило виданню Kyiv Independent джерело, знайоме із ситуацією.

“Російські не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чуйно ставиться до настроїв росіян”, – сказало джерело. “Їм там кажуть, що це небезпечно”.

За словами кількох джерел, знайомих із ситуацією, посли планували дістатися до української столиці літаком. Тепер ці плани під сумнівом, оскільки логістичні труднощі можуть вплинути на терміни поїздки. Одне з джерел, знайомих із ситуацією, раніше повідомило виданню Kyiv Independent, що Віткофф зазнає дискомфорту при поїздці до Києва на поїзді, оскільки повітряний простір над столицею залишається закритим.

Ця заява пролунала наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський 3 вересня повідомив, що Віткофф та Кушнер підтвердили можливість відвідати Україну. Київ зазнає безперервних ударів російських безпілотників, починаючи з 3 вересня, вже вісім днів поспіль продовжуються атаки.

Вранці 4 вересня Росія завдала чергового удару безпілотниками по столиці, пошкодивши склади та викликавши пожежу лише за кілька днів до запланованого візиту дипломатів.

Джерело, близьке до адміністрації Трампа, підтвердило виданню Kyiv Independent, що візит був запланований, але додав, що він «ще може бути скасований».

Раніше США просили Україну не завдавати ударів по Москві під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії 25 серпня. Залишається незрозумілим, чи адміністрація Трампа звертатиметься з аналогічним проханням під час перебування своїх представників у Києві.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Білий дім знову попросить Україну припинити удари по Москві під час візиту дипломатів, не уточнивши, чи Москва візьме на себе аналогічне зобов’язання під час перебування американських чиновників у Києві.

Ця поїздка стане першим візитом в Україну двох американських посланців, які неодноразово приїжджали до Москви для зустрічей із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми готові зустрітися з ними в Україні, – сказав Зеленський. – Це дуже важливо. Важливо, щоб Сполучені Штати залишалися активними».

Вашингтон ніяк не прокоментував плани Віткоффа та Кушнера відвідати Україну.

Очікувалося, що Віткофф і Кушнер здійснять свій перший візит до України на початку серпня, але поїздка була відкладена, ймовірно, тому, що президент США Дональд Трамп хотів, щоб дипломати знаходилися поряд через невирішене протистояння з Іраном.