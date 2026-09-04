Ситуація в Херсоні за останній місяць суттєво погіршилася, а наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі можуть особливо гостро виявитися взимку.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Після ударів по Херсонській ТЕЦ ситуація із забезпеченням міста теплом та електроенергією стала значно складнішою. Прокудін заявив, що за останній місяць становище суттєво погіршилося.

За його словами, влада не хоче чекати на момент, коли місто зіткнеться з масштабними проблемами в роботі базових комунальних послуг.

“За останній місяць ситуація дуже погіршилася. Вважаю, що з дорослими людьми варто говорити чесно”, – наголосив Прокудін.

Він наголосив, що заклик до евакуації пов’язаний не з наміром викликати паніку чи перекласти відповідальність на мешканців. За словами глави ОВА, завдання полягає в тому, щоб заздалегідь попередити людей про можливі наслідки, дати їм час підготуватися та спробувати мінімізувати ризики.

Через посилення російських обстрілів розраховувати на роботу ТЕЦ та інших об’єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими, за словами Прокудіна, вже не можна. Зокрема, Херсон може зіткнутися із тривалими перебоями в електропостачанні.

При цьому обласна влада продовжує шукати альтернативні рішення для забезпечення міста теплом та електроенергією. Проте гарантувати звичний рівень роботи інфраструктури, за словами Прокудіна, неможливо.

Він окремо зазначив, що йдеться не лише про побутові незручності, оскільки тривала відсутність базових послуг може створити серйозні проблеми для мешканців міста.

Прокудін заявив, що евакуацію слід розглядати як можливість заздалегідь убезпечити людей. Особливо це стосується сімей з дітьми, яким влада пропонує виїхати в безпечніші регіони України.

“Але тут позиція чітка: майно чи стіни можна поновити, а людське життя повернути неможливо. Тому заклик до такої евакуації – це не паніка, це відповідальність”, – сказав голова Херсонської ОВ.

Він також наголосив, що евакуація з Херсона триває та організується залізничним та автомобільним транспортом. За словами Прокудіна, інші регіони України готові приймати мешканців міста.

“Бо ми розуміємо, що зима для Херсона може бути максимально важкою”, – резюмував він.