У 2026 році понад 48,5 тисячі учнів не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ. Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.

Цьогоріч на Національний мультипредметний тест зареєструвалися майже 360 тисяч осіб, участь у тестуванні взяли 329 709 учасників.

39 888 учасників не подолали поріг тесту з математики. Це 12,1% від усіх, хто виконував тест.

Водночас українську мову не склали 6 217 осіб, історію України – 1 283 особи.

Найбільше максимальних результатів було з англійської мови та математики: 2 194 та 1 152 відповідно. Далі результати виглядають так:

історія України – 366;

українська мова – 267;

українська література – 175;

фізика – 52.

Найменше максимальних результатів було зафіксовано під час НМТ з французької мови – лише (2). Також найменше балів з іспанської мови (5).