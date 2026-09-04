Як повідомили у Генштабі, Сили оборони України уразили місця запуску ударних БпЛА, командні пункти та засоби розвідки противника.

3 вересня та в ніч на 4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

У Федорівці Донецької області уражено командний пункт, а в Петрівці Харківської області – командно-спостережний пункт противника.

Крім того, у Бобрику Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію, у Суворовому та Рисовому, в Криму, – пости технічних засобів розвідки АПТС «Гренадер» (автоматизований пост технічних засобів розвідки), а в Густомої Курської області рф – ретранслятор MESH-мереж противника.

Також у Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Робота по ключових військових цілях противника триває.