“Нова пошта” планує компенсувати збитки видавництвам і магазинам, чиї книги були знищені внаслідок російського удару по фулфілмент-центру та сортувальному депо компанії у Святопетрівському у ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив СЕО Нової пошти Євген Тафійчук, пише ЛБ.

“Для “Нової пошти” це не перший удар по інфраструктурі. Але цього разу ми втратили наш найсучасніший роботизований фулфілмент-центр – результат років праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень. Особливо боляче через тисячі знищених примірників книжок: світових бестселерів і творів українських авторів від “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, Vivat, “Основи” та інших видавництв і магазинів”, – зазначив він.

За словами Тафійчука, компанія розгортає децентралізовану модель виконання замовлень – вантажні та поштові відділення Нової пошти у всій країні стають локальними складами.

Асортимент клієнтів розподіляється між різними локаціями, що зменшить залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів.

“Зараз ми спілкуємося з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені. Разом визначаємо потреби та опрацьовуємо індивідуальні механізми підтримки, які допоможуть партнерам відновити втрачене, видати нові тиражі й продовжити роботу. Ми компенсуємо завдані ворогом збитки. Адже ми втратили дороговартісну інфраструктуру, але не здатність виконувати свої зобов’язання та бути поруч із тими, хто постраждав разом із нами”, – додав Тафійчук.