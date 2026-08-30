Українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою світу-2026 в одиночному каное на дистанції 200 метрів. Вона подолала дистанцію за 44,40 секунди, випередивши свою найближчу конкурентку на 0,5 секунди, пише Кореспондент.

Зазначається, що ця медаль стала вже дев’ятою золотою нагородою Лузан на чемпіонатах світу за її кар’єру на всіх дистанціях. Раніше на цьому турнірі Лузан разом з Анастасією Рибачок отримала срібло у каное-двійці на 500 метрів, поступившись німецькому екіпажу на 0,63 секунди.

Сезон 2026 року виявився для 29-річної спортсменки одним з найуспішніших: раніше в цьому сезоні українка вперше здобула перемогу на чемпіонаті Європи на аналогічній дистанції в португальському Монтемор-у-Велью.