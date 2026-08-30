86-річний австрієць отримав назад свій альпіністський рюкзак, який він був змушений залишити в льодовиковій тріщині понад шість десятиліть тому – танення льоду витягло давно втрачені речі на поверхню.

Про це дивовижний випадок пише CNN.

За даними австрійської поліції, минулого місяця турист виявив рюкзак на льодовику Зульцтальфернер у західному Тіролі Австрії, на висоті майже 3000 метрів (9800 футів) над рівнем моря.

Усередині була колекція предметів, які зберігалися в льоду протягом десятиліть, включаючи льодоруб, камеру, свисток та обвітрену папку з документами.

Поліцейські розслідували знахідку, щоб з’ясувати, чи є рюкзак доказом давньої нещасного випадку під час альпінізму. Вони змогли розібрати ім’я власника серед знайдених всередині документів, що призвело до його ідентифікації.

Слідчі дізналися, що чоловік втратив спорядження під час переходу через льодовик у серпні 1963 року. Він впав у тріщину, будучи зв’язаним разом з кількома товаришами, повідомила поліція. Іншим вдалося витягнути його в безпечне місце, але він залишив там свій рюкзак, намагаючись зменшити вагу.

Шістдесят три роки по тому втрачене спорядження нарешті повернули. Чоловік, ім’я якого публічно не розголошується, не зміг сам забрати речі через погане здоров’я, повідомила поліція, і речі натомість повернув йому син.

Син чоловіка висловив свою вдячність за повернення рюкзака, згідно із заявою поліції Тіролю.

Це відбувається на тлі скорочення альпійських та світових льодовиків через потепління клімату. До середини століття кількість зникаючих льодовиків досягне піку – до 4000 на рік, якщо людство продовжуватиме забруднювати клімат, згідно з дослідженням, опублікованим минулого року.

Це не перший випадок, коли предмети – і навіть трупи – були виявлені через танення льоду.

У 1991 році туристи в Італійських Альпах виявили муміфіковане тіло Еці Крижаної людини, який помер 5300 років тому.