Такі невтішні підсумки тижня підвів президент Зеленський.

-Безперервно тривають роботи в селі Мила на Київщині з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити. Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС – виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває. Вдячний усім службам, які продовжують бути там, з людьми, допомагати.

Цими днями також багато тривог у Києві та інших регіонах через російські реактивні дрони. На жаль, були їх влучання по звичайних житлових будинках та цивільній інфраструктурі. І забезпечити більше захисту від цього російського терору – пріоритет. Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили проти наших людей майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику. Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини. На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист.