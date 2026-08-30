Минулої доби внаслідок атак росіян три рази виникали пожежі сухостою та сміття, ще в одному випадку горіла хвойна підстилка.

21 пожежу, не пов’язану з російською агресією, ліквідували рятувальники Миколаївщини. В переважній більшості горіла суха трава, чагарники, очерет у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському районах.

У приватному секторі: підрозділ ДСНС загасив пожежу прибудови до приватного житлового будинку у м. Новий Буг Баштанського району та покрівлю гаража, дерев’яних господарчих споруд у с. Матіясове Березанської ТГ Миколаївського району.