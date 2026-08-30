Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується звинуватити Росію у спробі атаки дрона в Лейпцигу та оголосити про «широкі» санкції, що ознаменуватиме подальше посилення позиції Берліна щодо Москви.

План німецького уряду передбачає прямі заходи проти російських організацій, тоді як ЄС просувається до запровадження нових санкцій, які паралельно готуються в Брюсселі, повідомили POLITICO та WELT AM SONNTAG троє офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

Оголошення заплановано на початок наступного тижня, що збігається із зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії у вівторок, але може бути зроблено і раніше, залежно від Мерца, сказали двоє чиновників.

Один із чиновників, знайомих з цим питанням, сказав, що у відповідь на інцидент з дроном у Лейпцигу вже недостатньо висилати окремих російських дипломатів чи закривати Російський дім у Берліні. Потрібні жорсткіші заходи, такі як посилення санкцій або навіть більш масштабні поставки зброї Україні.

Незрозуміло, якою мірою Берлін планує притягнути до відповідальності окремих російських діячів або російський уряд за спроби атаки дроном. Берлін вже готується до різкої контрреакції, оскільки чиновники заявили, що Німеччина повинна бути готова до каральних заходів з боку Москви.

Запланований крок відбувається на тлі високої напруженості з Росією, на тлі низки інцидентів на європейській землі, які високопосадовці назвали «гібридною війною». У вівторок директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив несподівану поїздку до Москви, де застеріг російський уряд від ескалації напруженості з НАТО.

Але час очікуваної заяви Мерца також є делікатним для внутрішньої ситуації. У неділю наступного тижня відбудуться вибори в німецькій землі Саксонія-Ангальт, а через два тижні – вибори в Мекленбург-Передня Померанія та Берліні. У Саксонії-Ангальт та Мекленбург-Передня Померанія ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), відома своєю проросійською позицією, лідирує в опитуваннях.

Мерц вже у вівторок оголосив, що інцидент у Лейпцигу матиме серйозні наслідки, хоча й не назвав жодної конкретної партії.

«Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами», – сказав він. «Федеральний уряд змушує винуватців гібридних атак платити ціну. Вони за це заплатять».

У відповідь на запитання POLITICO щодо плану Німеччини притягнути Росію безпосередньо до відповідальності, речник уряду заявив: «Канцлерство не займається спекуляціями. Єдине, що має значення, – це офіційне приписування, зроблене федеральним урядом на власний розсуд та після зважування всіх результатів розслідування».

Zeitenwende 2.0

Зірваний напад в аеропорту Лейпциг/Галле вже був тісно пов’язаний з Росією в розслідуваннях ЗМІ. Згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, дрон, який був оснащений вибухівкою, мав на меті вразити український вантажний літак Антонов, який також використовується для перевезення військової техніки. Wall Street Journal повідомила, що оцінки розвідки США безпосередньо пов’язують Росію з дроном.

Існують також паралелі з серією диверсійних атак на європейські авіавантажні перевезення у 2024 році, у здійсненні яких підозрюються російські розвідувальні служби. Москва заперечує будь-яку причетність.

Поки що незрозуміло, яка нова інформація змусила Берлін покласти провину безпосередньо на Росію. Поріг доказів, необхідний для офіційного приписування, є високим, і в минулому таких звинувачень уникали, а міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив на початку цього місяця, що «головне — мати необхідні докази або дуже сильну підозру».

Двоє чиновників назвали майбутній крок «Zeitenwende 2.0», натяком на історичний зсув оборони, про який оголосив колишній канцлер Олаф Шольц у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Виявлення сховища зі зброєю поблизу Берліна також відіграло певну роль у німецькому зсуві. У лісистій місцевості поблизу озера Мюггельзе агенти німецької внутрішньої розвідки виявили підземне сховище, що містило два напівавтоматичні одиниці зброї. Справа стала відомою завдяки звіту слідчого консорціуму німецьких ЗМІ NDR, WDR та Süddeutsche Zeitung, хоча відкриття було зроблене ще в жовтні минулого року.

Згідно з повідомленням, дві одиниці зброї були упаковані у водонепроникні контейнери та були у стані, як нові. У схованці також містилися надзвичайно велика кількість боєприпасів. Повідомляється, що зброя була готова до негайного використання. Слідчі вивели її з ладу, повернули до схованки та тримали місце під наглядом, але вони так і не помітили, щоб хтось заходив до місця події.

Після того, як справа стала відомою, Добріндт розповів про ситуацію високого ризику та припустив, що зброя могла бути призначена для використання в нападах у Берліні. Він уникнув прямого зв’язку з Росією, але сказав, що не можна виключати участі іноземних держав.

За останні тижні в країнах НАТО сталася низка інцидентів, пов’язаних з безпекою.

У Румунії морський безпілотник, заряджений вибухівкою, був виявлений за кілька сотень метрів від газового проекту Neptun Deep у Чорному морі та нейтралізований румунськими збройними силами. Президент Нікушор Дан прямо звинуватив Росію в інциденті. Кілька днів потому словацька поліція запобігла запланованому підпалу фабрики безпілотників. В Естонії влада розслідує можливу причетність Росії після підпалу оборонного підрядника. Вибухи на заводах з виробництва боєприпасів в Італії та Болгарії також розслідуються; хоча поки що немає чітких доказів російського саботажу в цих випадках.

На цьому тлі на рівні ЄС готується ще один комплексний пакет санкцій проти Росії.

За словами трьох дипломатів ЄС, безпосередньо обізнаних з обговореннями, яким було надано анонімність для відвертої розмови про цю приватну тему, його обговорення відбудеться на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у вівторок та середу у Віклоу, Ірландія. За словами одного з дипломатів, зараз розглядається 1600 списків для санкцій, включаючи 800 осіб та 800 компаній з Росії. Очікується, що санкції будуть прийняті в середині жовтня.

Інший дипломат сказав, що використання заморожених активів російських державних банків знову обговорюється, хоча це довгостроковий процес і вимагатиме спроб переконати Бельгію, яка давно чинить опір цій ідеї. Найбільша частина резервів російського центрального банку, заморожених у ЄС, знаходиться у брюссельській компанії Euroclear. Бельгійська фінансова фірма є одним з найважливіших центральних депозитаріїв цінних паперів, і уряд Барта де Вевера побоюється перспективи російських заходів у відповідь.

Усі троє дипломатів говорили про значне розширення чинних санкцій проти Росії. «Стратегія полягає в тому, щоб зробити все можливе. Ми застосовуємо всі можливі санкційні режими», – сказав перший дипломат ЄС.

Нагадаємо, раніше ІншеТВ повідомляло, що Після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига Німеччина запросила країни Балтії та Польщу на консультації з безпеки – ЗМІ