Загиблим під час вибуху машини з військовим у Санкт-Петербурзі, ймовірно, був Сергій Сєчков. Батько Сєчкова підтвердив, що його син загинув під час вибуху. За даними українського проекту «Миротворець», він служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному Червонопрапорному полку. Службовців цього полку ГУР України називало військовими злочинцями.

Згідно з витоком, вивченим «Агентством», Сєчкову 43 роки, він родом з Рязані. Саме такі деталі біографії напередодні наводило видання 78.ru, за даними якого загиблого звали «Сергій С.»

Також 78 .ru писав, що дружину загиблого, яка сама постраждала під час вибуху, звуть Ганна. Саме так звати дружину Сєчкова. За даними 78 .ru, вона працює у пункті видачі замовлень, біля якого стався вибух.

Загиблий служив у військах ВПС ППО у званні підполковника. Сторінка Сєчкова є на сайті проекту «Миротворець», де зазначається, що він служить у 332-му окремому гвардійському вертолітному полку (входить до складу 6-ї армії ВПС та ППО), на 2022-ий у званні майора.

У травні 2022 року ГУР України звинувачував цю військову частину у бомбардуванні і нанесені ударів по населенню України на Слобожанському напрямі у Харківської області.

Нагадаємо, раніше ІншеТВ повідомляло, що У РФ встановили, хто підірвав підполковника військової авіації, – вона встигла покинути країну