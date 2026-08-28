29 серпня – День пам’яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні, 28 серпня, пам’ять полеглих поліцейських-захисників ушанували хвилиною мовчання начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Махно з заступниками, голова Миколаївської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України Ольга Морозова, поліцейські та рідні загиблих.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Медаль «Захисник Вітчизни» та відзнаку «За оборону України» передав рідним полеглих захисників керівник обласного главку поліції.

Посмертно державних нагород удостоєні:

Старший лейтенант поліції Станіслав Смірнов. Майже 17 років Станіслав ніс службу у лавах органів внутрішніх справ, перебуваючи на різних посадах підрозділів спеціального призначення та управління вибухотехнічної служби. У 2024 році поліцейський приєднався до лав стрілецького батальйону, очоливши відділення вибухотехнічної служби підрозділу. Цьогоріч 23 травня на Донеччині отримав смертельне поранення від ворожого удару БпЛА.

Капітан поліції Максим Алєксєєв. Свою службу в поліції він розпочав ще у 2008 році та весь час працював інспектором-криміналістом одного із відділень поліції Миколаєва. У 2025 році вступив до лав стрілецького батальйону, щоб захищати рідну землю. Торік 8 вересня внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном, поблизу населеного пункту в Краматорському районі, поліцейський отримав надтяжкі поранення. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але 10 вересня 2025 року правоохоронець помер.

За роки незалежності під час виконання службових обов’язків загинули 44 поліцейські Миколаївщини, 8 Героїв віддали життя у боротьбі за Україну. Їхнє життя стало ціною свободи, їхній подвиг — ціною майбутнього, а пам’ять про них – назавжди з нами.

Присутні поклали квіти до Меморіалу загиблих під час виконання службових обов’язків правоохоронців. Світла пам’ять захисникам. Вони назавжди залишилися в строю.

Як повідомляло Інше ТВ, на завтра, 29 серпня, у Миколаєві заплановано проведення Всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» в індивідуальному форматі.