“Это не наш метод” – вже не цитата з “Операції И”, тепер це зазвучало по-новому, засяяло новими фарбами. Тепер “по-пацанські” – офіційне визначення російської дипломатії, дане міністром закордонних справ РФ Лавровим. Але особливо цікаво, що тим, хто вчиняє не “по-пацанські”, не по-благородному, що за Лавровим одне і те ж, є президент США Дональд Трамп.

Ось ще що сказав головний російський дипломат:

-Мы всё-таки набожная нация. У многонационального нашего народа есть много пословиц о великом терпении наших людей: «Господь терпел и нам велел», «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Обещанного три года ждут». Это тоже выдает психологию.

Но это не то что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это всё равно какая-то надежда — ну не может быть подлец совсем подлецом, если по-простому.

Мы привыкли делать дела по-благородному, можно сказать по-пацански. Это, по сути, одно и то же.