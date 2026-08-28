Індонезія стала ще однією країною, громадян якої росія активно вербує для війни проти України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

кремль шукає нове гарматне м’ясо на островах Індонезії. росія продовжує систематично залучати іноземців до участі у війні проти України – йдеться у дописі.

За інформацією розвідки, таким чином москва поповнює особовий склад на фронті, а також використовує іноземних військових у своїй пропаганді.

Для кремля кожен завербований чужинець виконує одразу кілька функцій: зокрема закриває кадрову діру на фронті та працює аргументом пропаганди про нібито глобальну підтримку “сво”. Ще одна причина вербування іноземців – зростаюче невдоволення в середині країни соціально-економічним станом, війною і планами нової хвилі мобілізації (показники незадоволення доходять до 69%) та, відповідно, скороченням охочих добровільно укласти контракт. Індонезія стала останнім прикладом цієї моделі – йдеться у дописі.

Служба зовнішньої розвідки України отримала документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких завербували до лав окупаційної армії рф.

Схема, за якою москва шукає іноземне гарматне м’ясо, вже відпрацьована на десятках інших країн. Обіцянки високих виплат, небойової роботи, прискореного громадянства рф і соціальних гарантій приваблюють людей, які найчастіше навіть не уявляють, куди їх насправді відправляють – йдеться у дописі.

За наявною інформацією, аналогічна модель раніше спрацювала й з громадянами Непалу, Куби, Кенії чи Індії. Так, більшість із них опинялася на передовій без підготовки, а частина гинула вже в перші тижні.

Індонезія, найбільша мусульманська країна світу з населенням понад 280 мільйонів людей, поповнила перелік країн, які кремлю стали черговим ринком дешевої людської сили для війни – йдеться у дописі.