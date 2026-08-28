У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені: наразі їхня кількість зросла до 56, інформації про загиблих громадян України немає.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції, з метою пошуку та евакуації українців, з якими втрачено звʼязок. Їхня кількість за сьогоднішній день практично не змінилася, додалася ще одна громадянка в складі іноземної туристичної групи. Тож загальний список українців, з якими немає звʼязку, станом на зараз налічує 56 людей. Водночас за наявною перевіреною інформацією, у списках поранених або загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає», — йдеться у повідомленні.

Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. Україна також координує зусилля з пошуку та евакуації громадян з іншими іноземними країнами.

Як повідомляло вчора ІншеТВ, На кордоні Непалу і Китаю селеві потоки після землетрусу призвели до катастрофи – близько 400 туристів зникли безвісти, багато загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

Офіс прем’єр-міністра Непалу ввечері 26 серпня повідомив, що безвісти зникли майже 500 туристів, у тому числі майже 400 іноземців. Серед них є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

За даними МЗС України, серед зниклих — понад 50 наших громадян, у тому числі 46 членів туристичної групи.

“Жахливі новини з Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких.

Україна солідарна з народом Непалу та бажає сил рятувальним командам, які працюють у цих складних умовах, а також швидкого відновлення всім постраждалим громадам.

Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти в постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу в Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами влади та вживати всіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій”, — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.