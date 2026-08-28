Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, щоб приватно поділитися невтішною оцінкою стану російської війни проти України та переконати Кремль укласти угоду, поки становище не погіршилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Реткліфф особисто зустрівся з главою ФСБ Росії Александром Бортниковим, не озвучуючи жодних погроз можливими наслідками для Росії, якщо Путін проігнорує оцінку директора ЦРУ й вирішить продовжувати війну.

Аналітики ЦРУ давно сумніваються, чи отримує сам Путін від радників чесну картину перебігу війни та її втрат.

Канал зв’язку Реткліффа з Бортниковим працює паралельно з окремими каналами, які вже налагодили спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер з іншими радниками Путіна.

Частина посадовців сподівається, що Путін, сам колишній розвідник, сприйме повідомлення від директора ЦРУ як терміновіше та достовірніше за звичайні дипломатичні канали.

Значну частину минулого року Трамп і частина його радників, вочевидь, вважали перемогу Росії на полі бою неминучою через переважну чисельність населення країни. Однак Росія зазнала масштабних втрат, а її просування на фронті практично зупинилося.

Реткліфф, на основі похмурої військової та економічної реальності для Росії, заявив Бортникову, що, на його думку, настав час для серйозних переговорів про завершення війни.

Приватне повідомлення директора ЦРУ по суті повторювало його публічні заяви. Минулого місяця Реткліфф відкрито говорив про втрати російських військ і нездатність Москви просуватися на фронті, зазначивши, що тривалість життя російського солдата на передовій становить менш ніж 35 хвилин.

За його словами, за 18 місяців на посаді директора ЦРУ Росія здобула лише близько 1% території України і пояснив це “майстерністю” України у використанні дронових технологій.

Перед зустріччю з Бортниковим Реткліфф поспілкувався з українськими колегами, запевнивши, що вивчатиме позицію Росії, а не робитиме поступки від імені України.

Європейські дипломати вважають, що взимку може з’явитися можливість для мирної угоди між Росією та Україною з огляду на здебільшого зупинений російський наступ на Донбасі та здатність України продовжувати завдавати Росії відчутних втрат за допомогою дронової війни.

Частина європейських чиновників тисне на адміністрацію Трампа, щоб до перемовників додали ще й представника з питань нацбезпеки, який міг би доносити настільки жорсткі повідомлення, як це зробив Реткліфф.

Українці давно вважають Віткоффа та Кушнера надто близькими до росіян, тоді як Реткліффа, давнього “яструба” щодо Росії, розглядають як потенційно нейтральнішого посередника.

Трамп неодноразово використовував Реткліффа як дискретного месенджера. У січні він став першим високопосадовцем на рівні кабінету міністрів, який відвідав Венесуелу після захоплення президента Ніколаса Мадуро американським спецназом.

У травні він їздив на Кубу, де передав керівництву країни песимістичну оцінку стану кубинської економіки на тлі американської нафтової блокади, закликавши до масштабних політичних і економічних змін.

Прямі контакти між керівниками розвідок США та Росії останніми роками були рідкісними. У листопаді 2021 року тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс особисто зустрічався в Москві з Бортниковим та іншими високопосадовцями, попереджаючи Путіна не починати повномасштабне вторгнення.

Рік по тому, у листопаді 2022-го, Туреччина приймала зустріч Бернса з главою зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним – тоді розвідка США перехопила повідомлення про можливе застосування росіянами ядерної зброї для сповільнення українського контрнаступу. Бернс попередив про серйозні наслідки, якщо Росія реалізує цю загрозу. Повторної особистої зустрічі тоді так і не відбулося.

Після приходу Трампа до влади минулого року Реткліфф і Бортников уже узгоджували деталі обміну полоненими, однак цьогорічна зустріч у Москві стала першою їхньою особистою зустріччю.